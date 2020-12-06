İbrahim Tatlıses İbo Show'da mağara müjdesini verdi! Şanlıurfa'da turizme kazandırılacak
Dün akşam Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam, Gonca Vuslateri'nin konuk olduğu İbo Show'da İbrahim Tatlıses mağara müjdesini verdi.
Televizyon ekranlarına 9 sene boyunca ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses geçtiğimiz haftalarda hasretini çektiği televizyona geri dönmüştü. Cumartesi akşamı İbo Show'da Tatlıses doğduğu mağarayla ilgili son haberi verdi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, doğduğu evi ziyaret etmek için Şanlıurfa’ya gelen İbrahim Tatlılses’in programlarına eşlik etmiş ve doğduğu evi müzeye dönüştüreceklerini söylemişti. Geçen zaman içerisinde proje çalışmalarına başlanılan Tatlıses Müze Evi için İbrahim Tatlıses, her cumartesi günü yayınlanan İbo Show’da konuyu gündeme getirdi.
Tatlıses, doğduğu evin turizme kazandırılmasında emeği olan Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Tatlıses konuşmasında, “Mağarayı yıkmışlar. İçerisini doldurmuşlar. Belediyeyle görüştük. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve büyükşehir belediye başkanına teşekkür ediyorum. Oranın ağzını açtılar ve oraya müze yapacağız” dedi.