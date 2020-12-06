İbrahim Tatlıses İbo Show'da mağara müjdesini verdi! Şanlıurfa'da turizme kazandırılacak

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, doğduğu evi ziyaret etmek için Şanlıurfa’ya gelen İbrahim Tatlılses’in programlarına eşlik etmiş ve doğduğu evi müzeye dönüştüreceklerini söylemişti. Geçen zaman içerisinde proje çalışmalarına başlanılan Tatlıses Müze Evi için İbrahim Tatlıses, her cumartesi günü yayınlanan İbo Show’da konuyu gündeme getirdi.