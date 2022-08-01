İbrahim Tatlıses hakkında şok iddia! Devlete 120 milyon TL borçlu çıktı, tüm mal varlığına haciz kondu!
İbrahim Tatlıses hakkında çıkan iddialar şok etti. Kebap salonlarının ve şirketlerinin doğalgaz ve elektrik fatura borçlarını ödemediği ve devlete 120 milyon TL borcu olduğu iddia edildi. İbrahim Tatlıses son zamanlarda Ahmet Tatlı ile aralarındaki husumetle gündeme geldi. Tatlıses'i bu sefer de eski dostu Şivan Perwer icraya verdi.
İbrahim Tatlıses'in adı son zamanlarda Ahmet Tatlı ile yaşadığı çekişmeyle anılıyor. Şimdi de ortaya çıkan iddia herkesi şok etti. Kebap salonlarının ve şirketlerinin, doğalgaz ve elektrik borçlarını ödemediği, devlete 120 milyon TL borcu olduğu söylenen İbrahim Tatlıses'in başı dertte... Öte yandan da eski dostu Şivan Perwer' de borcu olduğu ve Perwer'in, Tatlıses'i icraya verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses’in Şivan Perwer’e borcu olduğunu ve Perwer’in İbrahim Tatlıses’i icraya verdiği iddia edildi. Ahmet Tatlı "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babası İbrahim Tatlıses’in mallarına şerh koydurmuştu. Tatlıses ise oğluna konserinde üstü kapalı olarak:
"Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" sözleri ile cevap vermişti.
Bu gelişmenin ardından ise Tatlıses’in tüm taşınır ve taşınmaz varlıklarının üzerinde hacizler olduğu ve milyonlarca lira vergi borcu olduğu iddia edilmişti.