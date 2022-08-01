İbrahim Tatlıses hakkında şok iddia! Devlete 120 milyon TL borçlu çıktı, tüm mal varlığına haciz kondu!

İbrahim Tatlıses'in adı son zamanlarda Ahmet Tatlı ile yaşadığı çekişmeyle anılıyor. Şimdi de ortaya çıkan iddia herkesi şok etti. Kebap salonlarının ve şirketlerinin, doğalgaz ve elektrik borçlarını ödemediği, devlete 120 milyon TL borcu olduğu söylenen İbrahim Tatlıses'in başı dertte... Öte yandan da eski dostu Şivan Perwer' de borcu olduğu ve Perwer'in, Tatlıses'i icraya verdiği iddia edildi. İşte detaylar...