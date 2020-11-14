İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu silahlı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı

''Ebru Gündeş bir gün bana dedi ki; mutlaka çalıştıracaksın. Niye dedim çünkü çalışmayan demir pas tutar dedi. Bir futbolcu 6 ay oynamazsa ne olur top koşturabilir mi bu da ona benziyor. Bir futbolcu 35 yaşına kadar oynayabilir ama şarkıcı 75 yaşına kadar söyler. Benimde 10 senem var.''