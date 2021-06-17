İbrahim Tatlıses gizlice operasyon geçirdi son durumu belli oldu! Kalp krizi geçirdi denmişti
Arabesk müziğin 69 yaşındaki sevilen ismi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu.
9 yıl sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen 'İmparator' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'le ilgili ortaya atılan iddia sevenlerini korkuttu. Bazı medya organlarında Tatlıses’in fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
İbrahim Tatlıses’in yakın dostu Mehmet Ali Erbil, televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak iddiayla ilgili konuştu.
Erbil “İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok. Evinde ailesiyle birlikte. Adam işinin gücünün başında.” ifadelerini kullandı.
Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık sorunlarıyla mücadele eden İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz hafta bir gizli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.