İbrahim Tatlıses düğünde altın kemer takmıştı! Mal varlığını açıklayan Kobra Murat'tan flaş yorum: "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Düğünde üç gelinlik değiştirdi

Düğünde Dilan Tatlıses üç farklı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giymişti. Daha sonra ünlü şarkıcının ana gelinliği ise İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edilmişti. Son olarak Dilan Tatlıses ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıkmıştı.