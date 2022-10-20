İbrahim Tatlıses düğünde altın kemer takmıştı! Mal varlığını açıklayan Kobra Murat'tan flaş yorum: "Gösteriş olarak abartılı ama..."
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz hafta dünyaevine girmişti. Düğünde biricik kızına altın kemer takmasıyla dikkat çeken İmparator Tatlıses'e son dönemlerde açıkladığı mal varlığı ile sık sık gündeme gelen 'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler'den flaş bir yorum geldi.
Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter dünyaevine girdi
Ünlü türkücünün kızı Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz hafta Levent Dörter ile nikah masasına oturdu ve çift dünyaevine girdi. Görkemli düğün törenine Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli ile birlikte düğüne katılırken, aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de görkemli düğün törenine adeta akın etmişti.
Düğünde üç gelinlik değiştirdi
Düğünde Dilan Tatlıses üç farklı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giymişti. Daha sonra ünlü şarkıcının ana gelinliği ise İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edilmişti. Son olarak Dilan Tatlıses ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıkmıştı.
İbrahim Tatlıses 'HAYIR' diye bağırdı, kahkahalar havada uçuştu
Nikah memuru, Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi ve 'Hayır' diye bağırdı, salon kahkahalara boğulurken kızı Dilan Çıtak güldü ve hemen ardından 'Evet' diye cevapladı.
Altın kemer geceye damga vurmuştu
Kızının düğününde şarkı söyleyerek destek olan İbrahim Tatlıses, hediyesiyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye düğünde altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia edilirken geceye damga vuran altın kemer günler geçse bile hala konuşulmaya devam ediyor.