İbrahim Tatlıses Dubai'de fırtına gibi esti
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, “İmparator” lakabının hakkını verdiği bir konserle Dubai’de sahne aldı. Coca Cola Arena’da gerçekleşen konser, hem Türklerin hem de Arap müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlik, Dubai’de adeta bir müzik şölenine dönüştü.
Sahneye “Yalnızım Dostlarım” şarkısıyla çıkan İbrahim Tatlıses, konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, güçlü performansıyla ilk dakikalardan itibaren alkış yağmuruna tutuldu.
Konser boyunca sevilen birçok klasik eserini seslendiren Tatlıses, müzik ziyafetine dönüşen bir program sundu.
Repertuarında: “Bir Kulunu Çok Sevdim, Yağmur, Haydi Söyle, Dom Dom Kurşunu gibi hafızalara kazınmış şarkılar yer aldı. Dinleyiciler, performans boyunca tüm parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.
Gecenin dikkat çeken bir diğer yanı ise önemli isimlerin de konseri takip etmesiydi. İzleyiciler arasında: BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş,Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Kuzey Makedonya’nın BAE Büyükelçisi Abdulkadar Memedi gibi diplomatlar yer aldı.