İbrahim Tatlıses 'davul' demişti! Deniz Seki inat etti bikinili halini gören şaştı kaldı
İbrahim Tatlıses'in İbo Show'daki gafı sonrası kendini spora veren Deniz Seki'nin bikinili hali görenleri şaşırttı.
Geçtiğimiz haftalarda Deniz Seki, Star TV'de yayınlanan İbo Show programına konuk olmuştu. İbrahim Tatlıses, aşkı unuttuğunu ve Seki'den aşkı kendisine tarif etmesini istemişti.
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Seki, "Senin başka aşkların var. Çocukların, torunların var. Meslek aşkın var." demişti.
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Bunun üzerine İbrahim Tatlıses, "Anlat anlat da yüzüme kimse bakmasın." diye konuşmuştu.
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Bu lafların üzerine Seki'ye kızan İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcıya kilosu ile ilgili şaka yapmıştı.
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