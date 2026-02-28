İbrahim Tatlıses dava açmıştı! Tepkili çocuklarından rest...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile çocukları arasında süren miras gerilimi, karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Sanatçının, oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak hakkında yaptığı sert çıkışların ardından iki isim de babalarına yanıt verdi.

"DİLAN'A DA, AHMET'E DE BİR KURUŞ BIRAKIRSAM ALLAH BENİ TOPRAK ETSİN" SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Süreç, İbrahim Tatlıses'in miras konusundaki net tavrını açıklamasıyla başladı. 74 yaşındaki Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" sözleriyle iki çocuğunu mirasından men edeceğini duyurdu. Bu açıklama aile içindeki anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı.