İbrahim Tatlıses AK Parti'den milletvekili aday adayı oluyor! 'Ölene kadar yanındayım'
Daha önce dört kez milletvekili olma girişiminde bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmaya hazırlandığı belirtiliyor...
Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine kilitlendi. AK Parti'nin aday belirleme çalışmaları sürerken, milletvekili aday adaylığı başvuru süresi ise 22 Mart akşamına kadar uzatıldı. Üç günde 3 binden fazla başvuru aldıklarını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sevgi ve saygısını her fırsatta dile getirmekten geri durmayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 5. kez aday milletvekili aday adayı olmaya hazırlandığı iddia edildi.
Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Odatv'nin "Beşinci kez aday olacak mısınız" şeklindeki sorusunu yanıtladı. İbrahim Tatlıses, bir kez daha Şanlıurfa'dan aday adayı olacağının sinyalini verdi.
Tatlıses, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" dedi. İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çok programına eşlik etmişti.