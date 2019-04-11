İbrahim Tatlıses Ahmet Kaya'yı paylaşıp yalvardı: Yalnız bırakmayın

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nun düşman işgalinden kurluşulunun 99. yılını anlamlı bir video ile kuladı. 1998 yılında programına katılan Ahmet Kaya ile yaptığı Urfa türküsü düetini takipçileriyle paylaşan Tatlıses, videonun altına şu notu düştü;