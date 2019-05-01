İbrahim Tatlıses ağzından kaçırdı olanlar oldu Derya Tuna ile yeniden...
İzmir'de yeni bir restoran açan İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna hakkında 'hanım' kelimesini kullanınca "Yeniden mi birlikteler?" sorusu akıllara geldi.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu yıllardır İzmir'de yaşayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Alsancak’ta yeni bir iş yeri daha açtı. Restoran açılışına eski eşi Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'la katılan İbrahim Tatlıses, röportajın bir kısmında eski eşine 'hanım' diye seslenince akıllarda soru işareti bırakmayı başardı.
İzmir’e yerleştiğini ve artık İzmirli olduğunu belirten Tatlıses, basın mensuplarının “Sizi İzmir’e bağlayan nedir?” sorusuna “aşk” yanıtını verdi. Tatlıses, “Yerleşmekle kalmadım, herkesi buraya getirdim. İzmir’in aşkı, İzmir’e olan sevgim. 35 sene buranın ekmeğini yedim ben; gördüm ki ben 40 sene boşu boşuna yaşamışım. İzmir’i seviyorum, sevilmeyecek bir memleket değil" şeklinde konuştu.
Tatlıses, yeni açtığı iş yeriyle ilgili de, “Ben yemediğimi yedirmem. Bugüne kadarda öyle yaptım. Babam bana söylemişti. Demişti ki; ‘Baba bu kuzu ciğeri neden alıyorsun, çok pahalı, dana ciğeri alalım?’ dedim. ‘Oğlum sende yiyorsun’ dedi. O günden bugüne 9 yaşındaydım o zamanlar aklımda kalmış. Baba mesleğim ciğercilik” şeklinde aktardı.
İstanbul bitti hanım: Derya Tuna röportaj sırasında araya girerek, “Bir tane İstanbul’a açarsa ciğerci” derken, ünlü sanatçı, “İstanbul bitti hanım bitti. İstanbul’u kapatıyorum. Orada da var kebap salonu. Orayı buraya taşıyacağım” yanıtın verdi.