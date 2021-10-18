İbrahim Tatlıses açıkladı! Düğünde Hülya Avşar, Gülben Ergen ve Sibel Can'ı neden yoktu?
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde, yakın dostları Hülya Avşar, Gülben Ergen ve Sibel Can'ın olmaması dikkat çekmişti. Derya Tuna'nın istemediği için katılmadıkları iddiasına Tatlıses'ten açıklama geldi.
İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'in, nişanlısı Yasemin Şefkatli ile evlendiği görkemli düğünün üzerinden günler geçti ancak hala konuşulmaya devam ediyor. Düğünde Tatlıses'in yakın dostları Sibel Can, Gülben Ergen ve Hülya Avşar'ın olmaması dikkat çekti. Derya Tuna'nın konuk listesini hazırladığı ve kendisi istemediği için iki ismin de davet edilmediği iddiaları sosyal medyada yayıldı. İbrahim Tatlıses bu iddialara ateş püskürürken, Avşar va Can'ın oğlu İdo'nun düğününe neden katılmadıklarına dair Instagram hesabından açıklama yaptı.
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses 7 Ekim'de Raffles Otel’de düzenlenen törenle Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. 550 kişinin katıldığı düğünde İbrahim Tatlıses'in yakın dostları Sibel Can, Gülben Ergen ve Hülya Avşar'ın olmaması dikkat çekti. 29 yaşındaki oğlu İdo’yu evlendiren İbrahim Tatlıses’e dostlarının sitem ettiği iddiası sosyal medyada dolaşırken Tatlıses konuya ilişkin sosyal medya hesabından isyan edercesine bir mesaj paylaştı.
Tatlıses, o açıklamasında şöyle dedi:
"Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya Hanım'ın yardımcısı korona olmuştu. "Gelmeyeyim" dedi, "Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar, yoksa gelmez miyim? Misafirleri riske atmamak için gelemiyorum" dedi. Gülben Hanım'a gelince oda ayağını incitmişti. Olay bundan ibarettir! Yok Derya hanım istememiş de, falan da filan... Konu budur ARKADAŞLAR.!!"
Neden Sibel Can'la ilgili bir şey söylemedi?
Tatlıses açıklamasında Hülya Avşar ve Gülben Ergen'e ilişkin açıklama yaptı ancak Sibel Can'ın ismini geçirmedi. Sibel Can cephesinden de konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.