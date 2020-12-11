İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı 'Sol elim' demişti

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı 'Sol elim' demişti
İbrahim Tatlıses'in 'sol elim' dediği, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile ayrıldığı ortaya çıktı.
2020 senesinin temmuz ayında ortaya çıkan aşk son buldu. İbrahim Tatlıses, yere göğe sığdıramadığı sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı. İkili, yaz boyu Bodrum'dan aşk paylaşımları yapmıştı.
Uçankuş'ta yer alan habere göre, yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.
Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silindi.
Öte yandan İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'ya övgüler yağdırmış, şunları söylemişti:
"Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Gülçin Hanım Twitter'ıma, Instagram'ıma bakar... Ben bu konuda biraz acemi olduğum için kullanmayı bilmiyorum. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Kendilerine göre bir ailesi var. Ona laf söylenmez, bana göre hoş değil.