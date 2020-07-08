İbrahim Tatlıses 42 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'yı ifşa etti! İşin aslı bakın neymiş

Ona laf söylemeyin: "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Gülçin Hanım Twitter'ıma, Instagram'ıma bakar... Ben bu konuda biraz acemi olduğum için kullanmayı bilmiyorum. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Kendilerine göre bir ailesi var. Ona laf söylenmez, bana göre hoş değil.