İbrahim Tatlıses 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses dolandırıldığını ve yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini ilk kez açıkladı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan Asiye Acar'ın sunduğu 'Pazar Gezmesi' programında İzmir'deki evini açarak açıklamalarda bulundu. Tatlıses, İstanbul'dan ayrılış sebebini ve İzmir'e taşınırken yaşadığı süreci anlattı.
4 milyon dolar dolandırıldı
İstanbul'dan taşınmasını "Vefasızlık gördüm" sözleriyle açıklayan Tatlıses, İzmir'de de huzurlu olmadığını dolandırıldığını açıkladı. İstanbul’dan ayrıldıktan sonra İzmir’e yerleştiğini anlatan Tatlıses, burada dolandırıldığını söyledi. Ünlü sanatçı, “İzmir’de dolandırıldım. Yaklaşık 4 milyon dolarım gitti” sözleriyle yaşadığı kaybı açıkladı.
"Bende para bitmez, sadece azalır"
Tatlıses duygularını, "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" sözleriyle dile getirdi. Tatlıses, güçlü duruşunu koruduğunu vurgulayarak, "Bende para bitmez, sadece azalır" dedi.
"Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş"
Tatlıses, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" diyerek, aile içindeki kırgınlıklarından da bahsetti. Özellikle aile üyelerine yönelik sitemlerini sıralayan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini söyledi. Hakkında "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım" diyor" sözlerini kullandığı kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" ifadeleriyle duygularını paylaştı.