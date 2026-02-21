İbrahim Tatlıses 4 milyon dolar dolandırıldı

"Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş"

Tatlıses, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" diyerek, aile içindeki kırgınlıklarından da bahsetti. Özellikle aile üyelerine yönelik sitemlerini sıralayan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini söyledi. Hakkında "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım" diyor" sözlerini kullandığı kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" ifadeleriyle duygularını paylaştı.