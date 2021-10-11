İbrahim Tatlıses 12 yılın ardından ilk kez yurtdışı konserinde! Önce mangal yaptı!
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi. 2 saat süren konserden önce İbrahim Tatlıses mangal aprtisi düzenledi.
Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde gerçekleştirdi. 2 saat süren konserde İbrahim Tatlıses seyircileri coşturdu.
12 yıl sonra ilk yurt dışı konseri
'İmparator' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.
Göl kenarında mangal keyfi
Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.