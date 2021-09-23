İbrahim Tatlıses 12 yıldan sonra ilk kez sahneye çıkıyor konser için 1,5 milyon harcandı!

Talihsiz saldırının ardından uzun yıllar sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yeniden sahnelere dönüyor. 12 yıl aradan sonra ilk defa hayranlarının karşısına çıkacak olacak Tatlıses, sahne tasarımı için de 1,5 milyon TL harcadı. Konser biletleri tamamen tükendi.