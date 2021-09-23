İbrahim Tatlıses 12 yıldan sonra ilk kez sahneye çıkıyor konser için 1,5 milyon harcandı!
İSTANBUL KURUÇEŞME'de İbrahim Tatlıses rüzgarı esecek... 12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses, dekor için 1,5 milyon TL harcadı.
Talihsiz saldırının ardından uzun yıllar sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yeniden sahnelere dönüyor. 12 yıl aradan sonra ilk defa hayranlarının karşısına çıkacak olacak Tatlıses, sahne tasarımı için de 1,5 milyon TL harcadı. Konser biletleri tamamen tükendi.
'İmparator' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğraması nedeniyle uzun yıllar sevenlerinden uzak kaldı. Ünlü sanatçı sahnelere fırtına gibi dönmeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda 12 yıl aradan sonra konser gerçekleştirecek sanatçı, dekor tasarımı için de 1,5 milyon TL'yi gözden çıkardı.
İbo Show'la dönüş yapmıştı
Geçtiğimiz sezon yıllar sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, birbirinden ünlü dostlarını ve arkadaşlarını programında ağırlamıştı. Yayınlandığı her hafta büyük ilgi çeken 'İbo Show'un ardından İbrahim Tatlıses, şimdi ise sahnelere dönüyor.