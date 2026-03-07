İbrahim Selim ve genç sevgilisinden güzel haber! Evleniyorlar...
İbrahim Selim ve genç sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu İbrahim Selim, evlilik teklifi ettiği sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile görüntülendi. Selim, düğün tarihi ile ilgili açıklamada bulundu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hayko Cepkin ile Pelin Akil’in başrollerini paylaştığı müzikal 'Jekyll & Hyde'ın prömiyeri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.
Geceye sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile birlikte katılan İbrahim Selim, gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selim, "Pelin’i çok severim, Hayko Cepkin’in sahne performansını da çok merak ediyorum" dedi.
İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in evlilik kararı aldığına yönelik iddialar üzerine, "Benim haberim yok, Serenay ile görüşmedim. İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın" diyerek, yorum yapmaktan kaçındı.
Oyuncu, kendi düğün planlarıyla ilgili soruya ise, "Yazın düğün yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.