Geçen yıl ayrılık yaşamıştı! İbrahim Selim yeniden aşkı buldu

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim (46) yeni aşka yelken açtı. Selim, gönlünü kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı.

Geçen yıl ayrılık yaşamıştı! İbrahim Selim yeniden aşkı buldu - Resim: 1

İbrahim Selim geçen yıl DJ Daye Ay ile nişanlanmış ancak kısa süre sonra ayrılığı duyurmuştu. İkili, biten ilişkileri hakkında açıklama yapmamıştı.

Geçen yıl ayrılık yaşamıştı! İbrahim Selim yeniden aşkı buldu - Resim: 2

46 yaşındaki İbrahim Selim yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı.

Geçen yıl ayrılık yaşamıştı! İbrahim Selim yeniden aşkı buldu - Resim: 3

Keten, Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle Instagram'da paylaştı. Bu paylaşımı gören sunucu da aynısını kendi hesabında yayınlayıp üzerine '"Fotoğraf bile koydu"' notunu düştü.

Geçen yıl ayrılık yaşamıştı! İbrahim Selim yeniden aşkı buldu - Resim: 4

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

Aslen Arhavili ve Laz kökenlidir. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde eğitim gördü; üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı.

