İbrahim Kutluay'dan da kötü haber geldi Covid 19'a yakalandı
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan kötü haber geldi. Eski milli basketbolcu koronavirüse yakalandı.
Türkiye'de artan koronavirüs vakaları ünlü isimleri de vurmaya devam ediyor. Hazal Kaya'nın ardından eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.
İbrahim Kutluay: 1973, İstanbul doğumlu Türk Milli Basketbol Takımı ve Ülkerspor’lu ünlü oyuncu. İbrahim Kutluay, 7 Aralık 1973‘te İstanbul’da doğdu. Futbolcu olma isteğiyle büyüyen Kutluay, Basketbol‘daki yeteneğinin ön plana çıkmasıyla 13 yaşında, Fenerbahçe altyapısında basketbola başladı ve 4 sene genç takımlarda mücadele etti.
1990 ylında genç oyunculara önem veren dönemin Fenerbahçe koçu Murat Özgül tarafından A takıma alındı. Kutluay, bu imkanı değerlendirmesini bildi ve başarılı oyunu onu Milli Takım’a kadar yükseltti. Özellikle yüksek dış atış yüzdesiyle takımın en önemli hucüm gücü oldu.