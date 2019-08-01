İbrahim Kutluay uğruna Demet Şener'i aldatmıştı! Edvina Sponza'dan ayrıldı
İbrahim Kutluay, uğruna Demet Şener'i aldatmış ve Edvina Sponza ile beraber olmaya başlamıştı ki ayrıldılar. Kutluay'ın sosyal medya paylaşımı ise herkesi şaşırttı.
İbrahim Kutluay, uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'i aldatarak ayrılmalarına neden olan Edvina Sponza ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini aldatma skandalı ile bitiren Kutluay, ''sonunda özgürlük'' paylaşımında bulundu.
Evliliğini kendi eli ile aldatarak bitirip ardından Demet Şener'i aldattığı Edvina Sponza ile birlikteliğine devam eden İbrahim Kutluay'ın ''Sonunda Özgürlük'' paylaşımı herkesi şaşırttı. Kutluay'ın Şener'i aldatarak Edvina Sponza ile ilişkisini sürdürmesini kendi tercihi değilmiş gibi yansıtması şaşırttı.
Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise ikili beraber tatile çıkmış ve bir partide samimi görüntülenmişti.
Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.