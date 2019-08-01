İbrahim Kutluay uğruna Demet Şener'i aldatmıştı! Edvina Sponza'dan ayrıldı

İbrahim Kutluay, uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'i aldatarak ayrılmalarına neden olan Edvina Sponza ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini aldatma skandalı ile bitiren Kutluay, ''sonunda özgürlük'' paylaşımında bulundu.