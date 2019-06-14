İbrahim Kutluay hapse mi giriyor? Eski eşi Demet Şener'in evine zorla gitmiş

İbrahim Kutluay'ın Edvina Sponza ile yasak ilişkisi, Demet Şener ile olan 13 yıllık evliliğini bitirmişti. Mahkeme Kutluay'ın Şener'e 3 milyon lira tazminat ile iki çocuğuna toplam 32 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar vermişti. Ayrıca Kutluay'ın eski eşine yaklaşması yasaklanmıştı.