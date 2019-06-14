İbrahim Kutluay hapse mi giriyor? Eski eşi Demet Şener'in evine zorla gitmiş
Geçtiğimiz Mart ayında anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener ve İbrahim Kutluay ikilisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kutluay, bu yeni gelişme sonucu hapse girebilir.
İbrahim Kutluay'ın Edvina Sponza ile yasak ilişkisi, Demet Şener ile olan 13 yıllık evliliğini bitirmişti. Mahkeme Kutluay'ın Şener'e 3 milyon lira tazminat ile iki çocuğuna toplam 32 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar vermişti. Ayrıca Kutluay'ın eski eşine yaklaşması yasaklanmıştı.
Ancak koruma kararı devam ederken 7 Mayıs günü İbrahim Kutluay, Demet Şener'in evine gelerek mahkeme kararını ihlal ettiği iddia edildi. Demet Şener, yasağa rağmen İbrahim Kutluay’ın, evine gelerek mahkeme kararını ihlal ettiği iddiasıyla yeniden şikayetçi oldu.
Hapis cezası verilebilir: Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre 6284 sayılı kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle İbrahim Kutluay’ın dosyası İnfaz Bürosu’na gönderildi. İbrahim Kutluay’a zorlama hapis cezası verilebilir.
Peki ne olmuştu?:
25 Mart'ta boşanan çiftin arasında nafaka krizi yaşanmıştı. Demet Şener, nafaka borcunu ödemeyen eski eşi İbrahim Kutluay'a hem icra takibi başlatmış hem de hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını ileri sürerek mahkemeden koruma kararı aldırmıştı.