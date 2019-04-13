İbrahim Kutluay Edvina Sponza ile ilk kez görüntülendi
Demet Şener’i aldattığı için 14 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Kutluay önceki gece sevgilisi Edvina Sponza ile ilk kez birlikte objektiflere takıldı.
Demet Şener'le olan 14 yıllık evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sevgilisiyle ilk kez görüntü verdi. Aşklarını köşe bucak saklanarak yaşayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay önceki gece Bebeköy’deki Backyard adlı mekandaydı.
2 saat mekanda kaldılar: Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; bir arkadaşlarıyla birlikte buluşan çift, yaklaşık 2 saat mekanda kaldı. Çıkışta İbrahim Kutluay’ın arabasıyla birlikte ayrılan çift, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu.
Hızla uzaklaşmaya çalıştı: Basın mensuplarına yakalanmak istemeyen eski basketbolcu İbrahim Kutluay, gaza basarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Sosyetik sevgilisi Edvina Sponza’yla evleneceği söylenen İbrahim Kutluay, Edvina Sponza’yı Bebek’teki evine bıraktı.
Edvina Sponza sessiz kaldı: Edvina Sponza, muhabirlerin İbrahim Kutluay ile ilişkisi hakkındaki sorularına sessiz kalarak hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.