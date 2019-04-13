İbrahim Kutluay Edvina Sponza ile ilk kez görüntülendi

Demet Şener'le olan 14 yıllık evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sevgilisiyle ilk kez görüntü verdi. Aşklarını köşe bucak saklanarak yaşayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay önceki gece Bebeköy’deki Backyard adlı mekandaydı.