İbrahim Erkal'ın ölümünün 2. yıl dönümü! Filiz Erkal'dan duygusal paylaşım
İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmişti. Filiz Erkal, İbrahim Erkal ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak eşini ölüm yıl dönümünde andı.
İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanaması sonucu geçen Mayıs'ta vefat etmişti. Erkal'ın hayatını kaybedişinin üzerinden 2 yıl geçti. Sanatçının 14 yıllık eşi Filiz Erkal, İbrahim Erkal ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak eşini ölüm yıl dönümünde andı.
Akgün, eşi ile birlikte çekilen karesine, "Adı 'adam' kaldı, dersini alanlar aldı... O hep 'er'di, 'er' kaldı. Çünkü İbrahim Erkal'dı... Her zaman gönlümde benimlesin ömrüm. Canım sevgilim!" notunu düştü.
İbrahim Erkal kimdir?
İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü Narman ilçesinde tamamladı. Lise öğretiminin ardından Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başlayan Erkal, geceleri de mekanlarda sahne alıyordu.
Askerlik görevinin ardından Erzurum'a dönse de, 1989 yılında yeniden İstanbul'a gitmeye karar verdi ve İstanbul'da garsonluk yapmaya başladı. Garsonluk yaptığı esnada bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezi'nde eğitim görmeye devam eden İbrahim Erkal, 1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki" adlı albümünü çıkardı.