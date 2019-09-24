İbrahim Erkal'ın küçük kızının sözleri yürek burktu beyin kanamasıyla ölmüştü
İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elifsu, babasının mezarı başında söyledikleriyle herkesi duygulandırdı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının müdürü Asiye Acar, İbrahim Erkal'ın evine giderek röportaj yaptı. Erkal'ın vefatı esnasında 12 günlük olan 2,5 yaşındaki Elifsu'nun 'Ömrüm' şarkısını okuması herkesi duygulandırırken mezarı başında söylediği ''Baba kalk seni özledim'' sözleri yürek burktu.
Eşinin ölümünden sonra yaşadıklarını anlatan Filiz Erkal, şunları söyledi:
"Kızım ölümün ne olduğunu bilmez ama sürekli mezarlığa götürüyorum orada görüyor. İbrahim gitti kızımızı bıraktı onunla oyalanıyorum. Sürekli babasını gösterip şarkılarını dinletiyorum. Babasının fotoğrafını ya da şarkısını duyduğunda hemen tanıyor. Bedenen bizimle değil ama ruhen hep bizimle gibi. O hiç gitmedi.
Mezarlığı suluyorduk. Elifsu 'Baba kalk hadi seni özledim bu suyu iç' dedi. Özellikle seni özledim dediği zaman içimden bir şey koptu gibi. Eski evde kötü anılarımız vardı ve orada yaşamak istemedim. Eşyalarımı falan da değiştirdim İbrahim'in özel eşyaları dışında kıyafetlerinin falan çoğunu dağıttım.
Özlediğimde falan rüyamda görüyorum. En son 3-4 gün önce gördüm. Genelde rüyamda hiç konuşmuyor ve genelde gelip sarılır.