İbrahim Erkal'ın küçük kızının sözleri yürek burktu beyin kanamasıyla ölmüştü

Eşinin ölümünden sonra yaşadıklarını anlatan Filiz Erkal, şunları söyledi:

"Kızım ölümün ne olduğunu bilmez ama sürekli mezarlığa götürüyorum orada görüyor. İbrahim gitti kızımızı bıraktı onunla oyalanıyorum. Sürekli babasını gösterip şarkılarını dinletiyorum. Babasının fotoğrafını ya da şarkısını duyduğunda hemen tanıyor. Bedenen bizimle değil ama ruhen hep bizimle gibi. O hiç gitmedi.