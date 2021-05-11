İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek sızlatan paylaşım beyin kanaması sonucu...
İbrahim Erkal'ın ölümünün 4. yılında Filiz Erkal'ın yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı, yürekler sızladı.
İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Geride biri 12 günlük 3 çocuk bırakan usta sanatçı, ölümünün 4. yılında da unutulmadı.
İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde eşi Filiz Erkal, kalpleri sızlatan bir paylaşım yaptı. İbrahim Erkal ile çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Filiz Erkal, şunları yazdı:
"Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü.''
''Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım. Mekanın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür.''