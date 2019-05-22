İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün o zamanları anlattı: Eşime gitme dedim
İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017’de evinin otoparkında geçirdiği beyin kanamasının sonucunda hastaneye kaldırılmış ama kurtarılamamıştı. Filiz Akgün Erkal, geçen 2 senede yaşadıklarını anlattı.
İki sene önce eşi İbrahim Erkal'ı kaybeden Filiz Akgün Erkal, katıldığı bir programda Erkal'ın vefatından sonra yaşadıklarını anlattı. İbrahim Erkal, evinin otoparkında baygın bulunarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan İbrahim Erkal, yaklaşık bir ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti.
Filiz Akgün Erkal, geçen sürede neler yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:
21 yaşında evlendim. Eşimi kaybettiğimde 14 yıllık evliydik. O acıyla yaşamaya alışıyorsun. Özlemimiz çok büyük. ama güçlü durmak zorundayım. Acımı yaşasam da dışarıya pek yansıtmıyorum. Üç evladım var. Onlar için dik durmam gerek. Eğer kendimi salarsam eşimin bana kızacağını düşünüyorum.
Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor. Hala o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su’yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde 43 günlüktü.
O gece evdeydim. Sabah bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Eşimin yüksek tansiyon sorunu vardı. Misafirlerimiz vardı. 21.00 gibi evden çıktı. Normalde eşime hayatta ‘Gitme, arkadaşlar gelecek’ demezdim ama nedense o gün ‘Gitme’ dedim. 'Yok, gider gelirim' dedi. Zaten 00.00’da siteye giriş yapmış ama bana haber 02.30’da geldi. Komşum kızını hastaneye götürmese sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Vale getirmiş, sonra çıkmış. Beni güvenlik aradı. Öyle öğrendim.