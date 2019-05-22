İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün o zamanları anlattı: Eşime gitme dedim

Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor. Hala o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su’yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde 43 günlüktü.