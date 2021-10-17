İbrahim Erkal'ın annesini ağlatan 'Ömrüm' belgeseli... Gala yapıldı

"Ben ondan çok razıydım"

Anne Hatice Erkal, İbrahim Erkal’ın iyi bir evlat olduğunu ifade ederek, “İbrahim çok iyi bir oğuldu. Evine de, kardeşlerine de, anne-babasına da çok iyi davranırdı. Erzurum’a ve Narman’a çok fedakarlıklar yaptı. İnşallah Erzurumlular da bir ömür onun değerini bilirler. Ben ondan çok razıydım” dedi.