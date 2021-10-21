İbrahim Erkal'ın annesine gala gecesinde büyük ayıp: Asıl şimdi öldü!

'Asıl şimdi öldü' denildi

Yapılan saygısızlık karşısında bir vatandaş, "Bu protokolde oturanlar kimler? Kendilerini ne sanıyorlar. Bir sanatçının bize bıraktığı ve en büyük emaneti olan annesine yapılan saygısızlık affedilemez. O bir anne. O bizim emanetimiz.