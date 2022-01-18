İbrahim Erkal'dan Demet Akalın'a vasiyet... O şarkıyı okuyamamış! Gözyaşlarıyla anlattı!
2017'de beyin kanaması geçirerek vefat eden İbrahim Erkal'ın Demet Akalın'a bir vasiyet bıraktığı ortaya çıktı!
Evinin otoparkında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyeti dikkat çekti. Ünlü sanatçı Demet Akalın, Erkal'ın vasiyetinde "Bunu Demet okusun" diyerek şarkı bıraktığını ancak kendisinin şarkıyı okuyamadığını belirtti.
Türk sanat camiasının en sevilen şarkıcıları arasında yer alan İbrahim Erkal, evinin otoparkında düştükten 29 gün sonra 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Vasiyetindeki Demet Akalın detayı yıllar sonra ortaya çıktı
Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçmesinin ardından vasiyetiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayın konuğu olan Demet Akalın'ın programın son dakikalarında yaptığı açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı.