İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrıldı yeni projesi bomba vedasında...
İbrahim Çelikkol, başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'e 37. bölümde veda etti. Diziye veda eden Çelikkol, sosyal medya hesabından bir de mesaj yayınladı.
Başrollerini Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 31 Mart günü ekrana gelen 37. yeni bölümünde izleyici Mehdi şoku yaşadı.
Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un hayat verdiği Mehdi öldü. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Çelikkol paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hoşça kal Mehdi Usta. Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen...Ve...
Canım partnerim Demet Özdemir. Bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim. Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yapımcımız Onur Güvenatam, yönetmenimiz Çağrı Bayrak başta olmak üzere aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hepinizin tek tek emeklerine sağlık. Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen izleyicimize... Zeynep’in hikayesi tamamlanabilsin diye Mehdi’nin hikayesi burada son buldu. Ben de artık ekran karşısında Zeynep’in yolculuğuna izleyici olarak eşlik edeceğim. Hoşçakalın..."
Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de partneri İbrahim Çelikkol için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Özdemir paylaşımında, "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize. Ne güzel bir adamsın. İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni. Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun. Bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol...Güle güle Mehdi Usta" ifadelerini kullandı.