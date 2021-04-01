İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrıldı yeni projesi bomba vedasında...

Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de partneri İbrahim Çelikkol için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Özdemir paylaşımında, "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize. Ne güzel bir adamsın. İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni. Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun. Bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol...Güle güle Mehdi Usta" ifadelerini kullandı.