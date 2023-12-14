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İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öptü! Şaşırtan hareket sosyal medyayı salladı

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İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öptü! Şaşırtan hareket sosyal medyayı salladı

İki ünlü oyuncu arkadaş İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay bir galada bir araya geldi. Çelikkol, davette yakın dostu Birce Akalay'ın omzunu öperek teşekkür etti. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öptü! Şaşırtan hareket sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu bir internet platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için ekip yemeği organize edildi.

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İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öptü! Şaşırtan hareket sosyal medyayı salladı

Yemek öncesi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül basının sorularını yanıtladı.

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İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öptü! Şaşırtan hareket sosyal medyayı salladı

Sürekli birbirlerine yakıştırılan yakın arkadaşlar Çelikkol ile Akalay yine sosyal medyada gündem oldu.

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İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öptü! Şaşırtan hareket sosyal medyayı salladı

Omzundan öptü

Yakışıklı oyuncu, bir ara kendisinden bahseden Birce Akalay'a sarılıp omzundan öptü. İkilinin o hallerine yorum yağdı.

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