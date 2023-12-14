İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öptü! Şaşırtan hareket sosyal medyayı salladı
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İki ünlü oyuncu arkadaş İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay bir galada bir araya geldi. Çelikkol, davette yakın dostu Birce Akalay'ın omzunu öperek teşekkür etti. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu bir internet platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için ekip yemeği organize edildi.
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Yemek öncesi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül basının sorularını yanıtladı.
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Sürekli birbirlerine yakıştırılan yakın arkadaşlar Çelikkol ile Akalay yine sosyal medyada gündem oldu.
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Omzundan öptü
Yakışıklı oyuncu, bir ara kendisinden bahseden Birce Akalay'a sarılıp omzundan öptü. İkilinin o hallerine yorum yağdı.
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