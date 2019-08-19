İbrahim Büyükak'ın eşiyle lise fotoğrafına binlerce beğeni yağmuru!

Ünlü oyuncu son olarak eşi Nurdan Beşen ile 18 yıl önce çekildiği bir fotoğrafını ‘önce-sonra’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.