İbrahim Büyükak'ın eşiyle lise fotoğrafına binlerce beğeni yağmuru!
Oyuncu İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen ile lise yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hebasından paylaştı. Ünlü oyuncu ve eşinin fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni geldi.
Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı lise aşkı Nurdan Beşen ile geçen yıl nikah masasına oturmuştu. Instagram hesabından sık sık fotoğraf ve video paylaşımlarında bulunan ünlü oyuncu takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu son olarak eşi Nurdan Beşen ile 18 yıl önce çekildiği bir fotoğrafını ‘önce-sonra’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
6 Mayıs 2018’de nikah masasına oturan çift lise yıllarından bu yana aşk yaşıyor. İbrahim Büyükak katıldığı bir programda; Nurdan ile aynı lisedeydik orada tanıştık. 15 yıl flört ettikten sonra evlenme kararı aldık’ açıklamasını yapmıştı.
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini de yine okul arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yapmıştı.