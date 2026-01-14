İbo yapmadığını bırakmamış! Eski dansöz Şıvga Gerez meğer bakın hangi rolü canlandırmış...
İbo Şov'da Asena'dan önce dansı ile sahnenin tozunu attıran Şıvga Gerez yeniden gündem oldu. Asena ile 22 yıllık küslüğü bitiren İbo son olarak programda dans eden Şıvga Gerez ile gündem oldu. O ismin daha sonra yer aldığı projeler ise yok artık dedirtti.
Bir dönem İbo Şov'daki dansları ile olay yaratan Şıvga Gerez Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandırmıştı. Şıvga Gerez'in İbo Show'un Asena'dan önceki dansözü olduğu ortaya çıktı.
Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalılar'ın ablası" rolüyle tanınan Şıvga Gerez'in, İbo Show'da Asena'dan önceki dansöz olduğu ortaya çıktı. Gerez'in programdaki eski görüntüleri yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada "Bu kadın o kadın mı?" ve "Çok büyük hayal kırıklığı" gibi yorumlar yapıldı.
Şıvga Gerez'in İbo Show'daki görüntüleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili "Bu kadın o kadın mı?", "Keşke Kurtlar Vadisi'ndeki haliyle kalsaydı aklımda", "Çok büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumlar yapıldı.
ŞIVGA GEREZ KİMDİR?
Şıvga Gerez, 2000'li yılların başında özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu ve dansçıdır. Eğlence sektörüne dansözlükle adım atan Gerez; oyunculuk, parapsikoloji ve spiritüel danışmanlık alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Geniş ilgi gören sahne performansları ve televizyon projeleriyle uzun yıllar gündemde kalmıştır.