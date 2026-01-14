İbo yapmadığını bırakmamış! Eski dansöz Şıvga Gerez meğer bakın hangi rolü canlandırmış...

Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalılar'ın ablası" rolüyle tanınan Şıvga Gerez'in, İbo Show'da Asena'dan önceki dansöz olduğu ortaya çıktı. Gerez'in programdaki eski görüntüleri yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada "Bu kadın o kadın mı?" ve "Çok büyük hayal kırıklığı" gibi yorumlar yapıldı.