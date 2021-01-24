İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses itiraf etti Mehmet Ali Erbil güldürdü
İbo Show'un son bölümüne İbrahim Tatlıses'in Mehmet Ali Erbil ile olan röportajı damga vurdu.
İbo Show'un ilk bölümde konukları arasında Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay yer aldı. Eğlenceli anlara sahne olan ilk bölümde şarkılar söylendi, horonlar tepildi.
Sevilen programın ikinci bölümünde ise İbrahim Tatlıses'in Mehmet Ali Erbil ile olan röportajı yer aldı.
Şimdilerde de sık sık kontrolleri yapılan ve günden güne iyileşen Erbil, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" demişti.
İkinci bölümde ise Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken göz yaşlarını tutamadı.