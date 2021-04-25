İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses dua etti: Allah’ım geri ver
Programda ağladığı için sık sık eleştirilere maruz kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show'un dün akşamki bölümünde yine ağladı.
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’ dün akşamki bölümüyle seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibinin konuk olduğu program sosyal medyaya damga vurdu.
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Sıra gecesinin düzenlendiği İbo Show'da çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi.
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Programda duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses ağlayarak Allah'a yakardı.
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İbrahim Tatlıses programda "Allah’ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver." dedi.
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