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İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses dua etti: Allah’ım geri ver

İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses dua etti: Allah’ım geri ver

Programda ağladığı için sık sık eleştirilere maruz kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show'un dün akşamki bölümünde yine ağladı.

İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses dua etti: Allah’ım geri ver

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’ dün akşamki bölümüyle seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibinin konuk olduğu program sosyal medyaya damga vurdu. 

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İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses dua etti: Allah’ım geri ver

Sıra gecesinin düzenlendiği İbo Show'da çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi.

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İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses dua etti: Allah’ım geri ver

Programda duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses ağlayarak Allah'a yakardı. 

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İbo Show'da gözyaşları sel oldu! İbrahim Tatlıses dua etti: Allah’ım geri ver

İbrahim Tatlıses programda "Allah’ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver." dedi. 

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