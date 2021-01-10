İbo Show'da Cem Yılmaz Yıldız Tilbe şarkısı okudu! İbrahim Tatlıses'in sözleri olay oldu
Star TV'de dün akşam ekrana gelen İbo Show sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe ile ilgili söyledikleri şaşırttı.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' yine gündem oldu. Programın son bölümüne; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz konuk oldu.
Programın konukları arasında yer alan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), sevilen şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
Zaman zaman eski şarkıların da söylendiği programda Mazhar Alanson dede olduğunu ilk kez İbo Show'da açıkladığını dile getirdi.
MFÖ’nün şarkılarına eşlik eden Zafer Algöz ve Cem Yılmaz, esprileri ve anılarıyla geceye damga vurdu.