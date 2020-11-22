İbo Show'a Hülya Avşar damga vurdu! İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı yüzünü kapattı
Yıllar sonra yeniden ekrana gelen İbo Show'un ikinci bölümünde İbrahim Tatlıses'in gözyaşları, programa damga vurdu.
9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüme İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti damga vurdu.
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İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' şarkısının düeti izleyenleri mest etti.
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İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı.
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Uzun aradan sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra ekran karşısına birlikte çıktı.
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