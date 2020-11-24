İbo Show'a Derya Tuna bakın neden katılmıyor İbrahim Tatlıses'e çiçek yollamıştı

Derya Tuna, alışveriş yaparken ortaya çıktı. Derya Tuna, 9 sene sonra ekranlara geri dönen eski eşi İbrahim Tatlıses'in programına konuk olup olmayacağı sorulması üzerine ''Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" diyerek esprili bir cevap verdi.