İbo Show'a Derya Tuna bakın neden katılmıyor İbrahim Tatlıses'e çiçek yollamıştı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, İbo Show için açıklama yaptı. Tuna, programa neden katılmayacağını söyledi.
İbrahim Tatlıses, 9 sene aradan sonra Star TV ekranlarında yeniden İbo Show programını yapmaya başladı. Eski eşi Derya Tuna da Tatlıses'in yeniden ekranlara dönmesini kutlamak için ilk yayına çiçek yolladı. Fakat Tuna, programa hiç katılmadı.
Derya Tuna, alışveriş yaparken ortaya çıktı. Derya Tuna, 9 sene sonra ekranlara geri dönen eski eşi İbrahim Tatlıses'in programına konuk olup olmayacağı sorulması üzerine ''Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" diyerek esprili bir cevap verdi.
Peki, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kimdir?: 17 Temmuz 1965 yılında doğdu. İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce Yenikapı'daki gazinolarda sahneye çıkan bir şarkıcıydı.
1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Bu ilişkisinden 'İdo' isimli bir oğlu oldu.