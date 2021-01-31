İbo Show Survivor'un yerini kaptı Sen Çal Kapımı hüsrana uğradı! İşte reytingler
Cumartesi akşamı Survivor ve İbo Show arasında bir reyting mücadelesi olurken Sen Çal Kapımı dizisi çakıldı.
Yıllar sonra yeniden ekrana dönen İbo Show, bu hafta Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Oryantal Didem Kınalı konuklarıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. İbo Show sosyal medyada getirdiği başarıyı reytinglere yansıtmayı başardı.
Bülent Serttaş'ın önünde oynayan Oryantal Didem Kınalı'ya bakmama çabası seyirciyi ekran karşısına kilitledi. Geçen haftaya göre İbo Show yükselişe geçmeyi başardı.
Yeni sezonuyla geçtiğimiz haftalarda seyirciyle buluşan Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler reyting yarışında şaşırtan sonuçlar almaya devam etti.
Geçen hafta küvet sahnesiyle reytingleri yükseltmeye çalışan Sen Çal Kapımı bu hafta da hüsrana uğradı.
İşte reytingler...