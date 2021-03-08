İbo Show Survivor Sen Çal Kapımı çakıldı Kuzey Yıldızı Kardeşlerim'e şok! İlk sıra bakın kimin
6 Mart 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı, Survivor ve Kardeşlerim'i memnun etmedi.
Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayının belirlendiği dün akşamki bölümde Survivor geçtiğimiz günlere oranla bir yükseliş gösterse de istediği reytingi elde edemedi.
Kısa zamanda yüreklere işleyen hikayesiyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kardeşlerim reytinglerde büyük başarı gösterse de zirveye yerleşmeyi başaramadı. Güçlü rakibi karşısında Kardeşlerim ilk sırayı zorluyor.
Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show'un dün akşamki bölümünde Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oldu. Renkli anların yaşandığı İbo Show reytinglerde hüsrana uğradı.
Kuzey, herkesin iyi olduğundan emin olup küçük bir ara verdiği balayına döndüğü sırada başka bir felaket haberiyle sarsıldığı Kuzey Yıldızı'nda heyecan doruk seviyeye ulaştı. Sevilen dizi güçlü rakipleri karşısında kan kaybetmeye başladı.