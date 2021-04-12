Yıldız’ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe verdiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi.