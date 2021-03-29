İbo Show Sen Çal Kapımı Survivor çakıldı Kuzey Yıldızı Kardeşlerim'e büyük şok! İlk sıra bakın kimin
27 Mart 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı. Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk ise umduğu sonucu bulamadı.
Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü'nün konuk olduğu İbo Show'un son bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Ekranların sevilen programı İbo Show bu hafta ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar birleşme partisine özel futbol maçında karşılaştığı son bölümde heyecan doruk seviyeye ulaştı. Survivor reytinglerde beklediği sonuca ulaşamadı.
Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştığı Kardeşlerim'in 6. bölümü reytinglerde aynı sıraya çakılı kaldı. İlk bölümünden bugüne büyük ses getiren dizi zirveye bir türlü yerleşemedi.
Yıldız, Kuzey’i peşinden koştursa da sonunda affetmiş, aşıklarımız normal hayatlarına döndüğü Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 57. bölümünü reytinglerde bu hafta zirve yarışına katıldı.