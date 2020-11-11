İbo Show ne zaman yayınlanacak? İşte İbo Show'un yayın tarihi ve konukları
9 yıl sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show'un yayın tarihi, İzmir'de meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle ertelenmişti. İbo Show'un yeni yayın tarihi belli oldu.
Yıllar önce yaşadığı feci kazanın ardından ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşacağı ve İbo Show'un başlayacağını söylenmişti.
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31 Ekim'de ekrana gelmesi planlanan İbo Show, İzmir'de yaşanan ve ülkeyi acıya boğan depremin ardından ertelenmişti.
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İbo Show'un ilk bölüm tarihi hakkında karar verildi.
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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.
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