İbo Show Milyoner çakıldı Kuzey Yıldızı ve Survivor'a fark attı! Zirveyi bakın kim kaptı
13 Şubat 2021 reyting sonuçları Survivor, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve
2 yıldır Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde adeta hüsrana uğradı. Total sonuçlarda Milyoner ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam ekrana gelen bölümde oynandı. Mücadele ve heyecanın yüksek olduğu bölüm reytinglerde istediği başarıya ulaşamadı.
İlk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Show TV'nin dram ve komedi dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytinglerde ilk sırayı haftalardır göremedi. 2 sezondur seyirciyle buluşan dizi güçlü rakibi karşısında mücadelesini sürdürüyor.
İbo Show dün akşam yayınlanan bölümünde Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege'yi konuk etti. Doksanlar gecesinin yaşandığı program sosyal medyaya damga vurdu. Reytinglerde ise İbo Show adeta çakıldı.
İşte cumartesi günü reytingleri..