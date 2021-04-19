Gizli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirdiği Savaşçı'nın son bölümü reytinglerde geçen haftaya göre yükselişe geçse de zirve yarışına dahil olamadı.