İBB'nin Büyükada'daki plajı hizmete başladı gidiş için özel tekne seferi! İşte fiyatlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Büyükada'da açtığı plaj, hizmete sunuldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığına ait olup daha önce Kartal Belediyesince işletilen mekan, İBB şirketi BELTUR tarafından Bakanlıktan kiralandı.
İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığına ait olan mekan daha önce Kartal Belediyesi tarafından işletiliyordu. Beltur alanı bakanlıktan 20 yıllığını kiraladı.
Kiralamanın ardından iskelenin yenilendiği ve platformun kurulduğu alanda 500 kişilik plaj oluşturuldu.
BELTUR kafenin de konulduğu plaj, yaz sonuna kadar 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.
Yetişkinler, hafta içi kişi başı 95 lira, hafta sonu 120 lira vererek plajı kullanabilecek. 7-12 yaşındaki çocuklar için yüzde 50 indirimli ücret tarifesi uygulanırken, 7 yaşına kadarki çocuklar ise plajdan ücretsiz faydalanabilecek.