İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışma yarattı.
İSTANBUL Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti.
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Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı.
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İBB Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderdi.
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Gönderilen yazılarda, satış yapılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi.
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