İBB'de yasak aşk skandalı! Hakim olan kocasını amiriyle aldattı skandalda yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yasak aşk skandalı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hâkimi Osman Ala, kendisini aldattığı gerekçesiyle geçen yıl boşanma davası açtığı eşi, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik Ala'dan boşandı. Dava sürecine göre hakim Osman Ala, eşi Merve Gedik Ala'nın, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile iş ilişkisini aşan bir yakınlığı olduğunu, ikilinin gece geç saatlere kadar mesajlaştığını, ayrıca eşine makam aracı tahsis edildiğini gerekçe göstererek boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi çifti geçtiğimiz aylarda boşadı.