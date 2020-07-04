İBB ve ODTÜ hazırladı! İşte İstanbul'da tsunamiden etkilenmesi öngörülen 17 ilçe
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları' çalışmasını tamamlandı. İstanbul'un olası bir tsunamiden etkileneceği öngörülen 17 ilçeye ilişkin risk durumları harita ile gösterildi. İşte rapora göre ilçelerin durumu....
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem tehdidi altındaki kentte, olası tsunami senaryoları ve eylem planları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. İBB ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen çalışmanın ilk etabında, “İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi” 2018 yılında tamamlanmış, kentin denize kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri kapsamlıca araştırılmıştı. Çalışmanın ikinci etabında ise 'İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)' ortaya konuldu. Bu çalışmayla, belirlenen risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.
17 İLÇENİN TSUNAMİ RAPORU
Çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.
Tsunami tehlike ve risk analizleri ile riskin azaltılmasına yönelik eylemler, her bir ilçe için ayrı ayrı raporlanarak,
https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#le-tsunam-blg-ktapiklari web sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldı.
'Adalar'da dalga boyu 12.3 metreye kadar çıkacak'
Rapora göre Adalar'da dalga boyunun 12.3 metreye kadar çıkacağı ve binden fazla yapıyı etkileyeceği, Büyükçekmece'de tsunamiden etkilenen yapı sayısının bin 400'ü bulacağı, Kadıköy'de denizin bin metre kadar içeri gireceği öngörülüyor. Rapora göre İstanbul'daki ilçelerin durumu şöyle: Adalar'da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin (dalga boyu) noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.
Avcılar
Avcılar'da maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.