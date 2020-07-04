İBB ve ODTÜ hazırladı! İşte İstanbul'da tsunamiden etkilenmesi öngörülen 17 ilçe

17 İLÇENİN TSUNAMİ RAPORU

Çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.

Tsunami tehlike ve risk analizleri ile riskin azaltılmasına yönelik eylemler, her bir ilçe için ayrı ayrı raporlanarak,

https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#le-tsunam-blg-ktapiklari web sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldı.